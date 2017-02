Prefeitura vai mudar sistema de consultas em UBS da zona sul

Home

- 13:07

Daniela Santos

São José dos Campos



A prefeitura de São José dois Campos afirmou que realizará mudanças para marcar consultas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Oriente, região sul da cidade.



A unidade de saúde foi alvo de críticas dos munícipes por conta de estar marcando consultas apenas uma vez por mês.



Em um vídeo divulgado em sua rede social, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) informou que a administração está tomando providências para que, a partir desta quinta-feira (1) a unidade marque consultas diariamente, para que não haja filas pelo local.



“É um absurdo. As consultas devem ser marcadas todos os dias. Nenhuma das 40 UBSs realizam esse procedimento. Isso não vai se repetir”, comunicou o prefeito em sua página em uma rede social.



O prefeito também informou que durante seu mandato serão colocados mais médicos em atendimento.



“A quantidade de médicos ainda não está de acordo com o que gostaríamos de atender a todos, mas isso vamos trabalhar (para melhorar) no decorrer do mandato”, finalizou.