Prefeitura vai apurar atendimento à criança que morreu e teria sido diagnosticada com virose

16:15

Daniela Santos

São José dos Campos

A Prefeitura de São José abriu uma investigação interna para investigar o atendimento à uma criança de dois anos que faleceu no Hospital Municipal nesta quarta-feira (1°).



Segundo informações preliminares, a criança foi encaminhada primeiramente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Putim, no último sábado (27), e, de acordo com a família, teria sido diagnosticada com virose pela equipe médica. A Secretaria de Saúde afirmou que o quadro avaliado inicialmente era de dor na garganta.

"No primeiro atendimento, a médica suspeitou de infecções nas vias aéreas superiores. A criança também apresentava febre baixa e tosse, foi medicada e liberada para voltar para casa. Se a tosse persistisse, a mãe foi orientada a levá-la de volta à unidade", disse a prefeitura, em nota.



Segundo o médico pediatra da UPA do Putim, Jairo Cruz Braga Junior, a criança voltou no dia seguinte com piora no quadro, e foi transferida para o Hospital Municipal. Ela teria apresentado um quadro de pneumonia dupla. "O médico descarta erro nos procedimentos e atesta que o quadro dela evoluiu muito rápido. A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a dor da família e dará todo o apoio social e psicológico para eles", informou o governo, que abriu uma investigação para apurar o caso.



O caso gerou comoção nas redes sociais. Enquanto a família publicava mensagens de dor e luto, outros usuários mostravam inconformismo com a possibilidade de a criança ter inicialmente ter sido diagnosticada com virose.