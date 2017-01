Prefeitura oferece avaliações físicas gratuitas em São José

Home

Quem pratica atividades físicas sabe que é importante ter um atestado médico para saber se está ou não apto a continuar com os exercícios.



Em São José dos Campos, o Cmaf (Centro de Medidas e Avaliação Física) fará exames clínicos gratuitos para munícipes de diferentes faixas etárias. O objetivo é identificar, por meio de exames, questões de postura, resistência e aptidão física de cada cidadão.



O teste tem duração de 40 minutos e é indicado que aqueles que se interessem compareçam ao local de avaliação com traje esportivo. É necessário também agendar a avaliação com antecedência pelo e-mail cmaf@sjc.sp.gov.br ou comparecer no local.



Confira os locais onde haverá avaliação:



Sul - Centro da Juventude

8h às 12h e 13h30 às 21h30

Rua Aurora Pinto da Cunha 131, Jardim América

3932-8650



Norte - Casa do Jovem

8h às 12h e 13h30 às 17h30

Avenida Olivo Gomes, 381, Santana

3941-6813



Leste - Estádio Martins Pereira

8h às 12h e 13h30 às 19h

Rua Ana Gonçalves da Cunha, 340, Jardim Jussara

3923-2538