Prefeitura gasta R$ 10 mil com Carnaval de São José

16:54

Redação

São José dos Campos

Gastando apenas R$ 10 mil, a prefeitura de São José dos Campos garante que quer 'resgatar' o Carnaval de antigamente, com marchinhas e confraternização nas ruas.



Devido à crise, o governo Felicio Ramuth (PSDB) vai manter a cidade sem a folia tradiciona, que acontecia na avenida Teotônio Vilela e foi encerrada no início do governo Carlinhos Almeida (PT).



Segundo o poder público, serão gastos apenas R$ 10 mil nas atrações, e equipamentos próprios serão utilizados. "Além da contenção de gastos, o principal foco foi o resgate do Carnaval de antigamente, com as tradicionais marchinhas e a confraternização entre famílias e amigos em espaços públicos", disse a prefeitura, em nota. Segundo o poder público, serão gastos apenas R$ 10 mil nas atrações, 9,43% dos R$ 106 mil de 2016.



Em 2012, último ano dos desfiles, foram repassados às escolas de samba R$ 438 mil. Por falha das agremiações na prestação de contas, o governo Carlinhos decidiu cancelar os festejos em 2013. Existia, por parte de carnavalescos da cidade, a expectativa que os desfiles pudessem ser retomados com a troca de comando no município.



A distribuição de verba em 2012 levou em conta o nível das apresentações. Os blocos ganharam R$ 4.000. As escolas do ‘grupo de acesso’ receberam R$ 29 mil. Escolas do ‘especial’ ganharam R$ 37 mil.



Programação do Carnaval em São José dos Campos



Centro

25 de fevereiro – Sábado

9h - Pirô Piraquara, blocos populares e União das Escolas de Samba e

Blocos Carnavalescos (concentração na Travessa Chico Luiz)



São Francisco Xavier

Praça Cônego Antonio Manzi – 15 às 22h



25 de fevereiro – Sábado

15h – Matinê com brincadeiras

16h – Bloco Popular Malazarte (concentração na Rua 13 de Maio, 506)

16h30 – Som eletrônico e marchinhas



26 de fevereiro – Domingo

15h – Som eletrônico e marchinhas

16h – Orquestra Possível de São Francisco Xavier

18h – Som eletrônico e marchinhas

18h – Bloco Popular Vai, Vomita e Vorta (concentração na Ilha São Xico)



Eugênio de Melo

Praça Nossa Senhora da Conceição – 14 às 22h



27 de fevereiro – Segunda-feira

14h – Matinê com brincadeiras

16h – Som eletrônico e marchinhas

16h – Bloco Popular Carnamelo



28 de fevereiro – Terça-feira

14h – Som eletrônico e marchinhas

14h – Bloco Popular Carnamelo



Casa do Idoso Centro

Rua Euclides Miragaia, 508, Centro



20 de fevereiro - Segunda-feira

13h30 – Danças de salão, sênior, circular e zumba



22 de fevereiro - Quarta-feira

18h às 21h – Baile de carnaval



24 de fevereiro - Sexta-feira

15h30 – Zumba carnavalesca



Casa do Idoso Norte

Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana



23 de fevereiro - Quinta-feira

14h às 16h – Desfile com o Pirô Piraquara



Casa do Idoso Sul

Avenida Andrômeda, 2.601, Bosque dos Eucaliptos



23 de fevereiro - Quinta-feira

14h30 – Tarde de marchinhas de carnaval com fantasias



24 de fevereiro - Sexta-feira

18h – Baile de carnaval



Casa do Idoso Leste

Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde



21 de fevereiro - Terça-feira

8h – Zumba carnavalesca



22 e 23 de fevereiro – Quarta e quinta-feira

Vários horários – Hidrofolia (aula temática e hidroginástica)



24 de fevereiro – Sexta-feira

13h30 às 17h – Grito de carnaval com o grupo Som da Terra