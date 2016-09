Prefeitura faz arrastão contra dengue na zona sul

Home

Redação

São José dos Campos

A prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado um arrastão contra a dengue na zona sul da cidade. Das 8h às 17h, as equipes do governo estarão nos bairros Vila das Acácias, Vila Nova Conceição, Vila Letônia, Jardim Aeroporto, Vila Nair, Floradas de São José e Jardim Satélite. A expectativa é trabalhar 6.244 imóveis.



Este será o segundo arrastão organizados pela prefeitura, que promete realizar todos os sábados até 17 de dezembro. A ação faz parte da campanha "Todos juntos contra o Aedes aegypti", do governo do Estado, que foi prorrogada. Serão 58 agentes nas ruas.



São José dos Campos tem até agora 1.576 casos confirmados de dengue, dos quais 1470 autóctones (contraídos no próprio município) e 106 importados (contraídos em outros municípios). A cidade também já registrou 16 casos de zika vírus e 5 casos de chicungunya, todos importados.