Prefeitura define prazo para lançar o edital da Via Cambuí

Home

- 09:21

Vista geral de área na região do Putim, parte do traçado da Via Cambuí. Foto: Alan Collet

Governo Felicio Ramuth (PSDB) trabalha para divulgar o edital de concorrência até julho deste ano

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB) espera lançar o edital de concorrência para as obras da Via Cambuí até julho deste ano. O projeto, lançado em 2011, é crucial para desafogar o trânsito em trechos críticos das zonas leste e sudeste.

De acordo com o tucano, a escolha da responsável pela construção da via está entre as prioridades da administração para este ano. “Temos projetos importantes a serem analisados e continuados. A parte da Via Cambuí vai caminhando bem. Teremos a licitação concluída até o meio do ano”, afirmou o prefeito.

Técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Obras trabalha na elaboração do edital de licitação.

Proposta. O projeto da Via Cambuí foi lançado em 2011, durante o governo do ex-prefeito Eduardo Cury (PSDB). Carlinhos Almeida (PT) assumiu em 2013 prometendo iniciar a obra, mas só começou o processo de desapropriação de algumas áreas.

A Via Cambuí terá nove quilômetros de extensão. O traçado do novo corredor tem como referência o córrego Cambuí. Ela vai unir as avenidas Sebastião Gualberto e Juscelino Kubitschek à região do Putim, onde será interligada ao corredor TamoiosAeroporto, construído pelo governo estadual em parceria com o município.

Em janeiro deste ano, o governo Felicio Ramuth havia divulgado uma previsão de lançamento do edital para março, fato que não se concretizou. Segundo o secretário Paulo Guimarães, os trâmites para a concorrência seriam finalizado em até 60 dias.

“A ideia é que a gente entre no processo de licitação nos próximos 30 ou 60 dias. Estamos correndo muito. O secretário de Obras, José Turano Júnior, está tomando as rédeas disso”, disse Guimarães no fim de janeiro.

“Tem muita coisa que precisa ser revista. A obra da Via Cambuí, a partir daquilo que foi orçado pelo corpo técnico e enviado pelo gestores para a licitação [no governo anterior], tem coisas que foram acrescidas em 100%.”