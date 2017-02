Prefeitura de Ubatuba divulga programação para o Carnaval 2017

Home

Bruna Soares

São José dos Campos



Para os amantes de carnaval e que vão curtir os dias do feriado na praia, a Prefeitura de Ubatuba divulgou a programação do Carnaval 2017 na cidade.



Os dias de folia contarão com festival e baile de marchinhas, matinê infantil, carnaval de blocos de Norte a Sul e shows. A programação começa já no dia 18, sábado anterior ao do Carnaval, com desfile de blocos e se estende até o dia 1º de março, quarta-feira de Cinzas.



Carnaval Histórico. Acontece entre 23 e 28 de fevereiro, em torno ao coreto da Praça Exaltação à Santa Cruz (Praça da Matriz). O Carnaval Histórico é composto pelo XII Festival de Marchinhas Carnavalescas, de 23 a 25 de fevereiro (das 20h30 à 1h), além do Baile de Marchinhas (das 21h à 1h) e da Matinê Infantil (das 16 às 18h), de 26 a 28 de fevereiro.



Maranduba Folia. Para descentralizar as atividades, a região sul de Ubatuba recebe de 25 a 28 de fevereiro, o "Maranduba Folia". Os shows musicais acontecem na orla da Praia da Maranduba. Confira a programação:



25 de fevereiro – Sábado

21h – Cia de Dança Swing do Axé

22h30 – Ousadia e Alegria



26 de fevereiro – Domingo

21h – Cia de Dança Swing do Axé

22h30 – Kauze



27 de fevereiro – Segunda-feira

21h – Cia de Dança Swing do Axé

22h30 – Leandro César e Juliano



28 de fevereiro – Terça-feira

21h – Cia de Dança Swing do Axé

22h30 – Motiva Fé



Carnaval de Blocos. Organizado pela Liga Independente de Blocos Carnavalescos de Ubatuba, em parceria com a Prefeitura, o Carnaval de Blocos reúne um total de 24 grupos fixos – concentram mas não andam - ou móveis, que animam a folia de Norte a Sul do município entre os dias 18 de fevereiro e 1º de março. Confira a programação completa:





18 de fevereiro - Sábado



CENTRO

20h30 - Bloco Ubauga

Concentração: Sobradão do porto, às 19h30



24 de fevereiro - Sexta-feira



PEREQUÊ-AÇU

00h - Bloco Galo da Meia Noite

Concentração: Posto de gasolina na rua Padre Manoel da Nóbrega, esquina com a rua Paderewsky, às 22h00



25 de fevereiro - Sábado



CENTRO

19h - Bloco da Prevenção

Concentração: pista de skate, às 18h



20h - Bloco Galinha Caiçara

Concentração: Casa da Sussuca, rua Cel. Pereira De Assunção, 160, às 19h



22h - Gresupa – Gremio Recreativo Unidos Do Perequê-Açú

Concentração: Pista de skate, às 21h



23h - Bloco da Caxorrada

Concentração: Rua Paraná (Trevo Da Sabesp), às 21h00



LÁZARO

21h - Bloco Pifão

Concentração: Praia da Sununga, às 19h00



PEREQUÊ-AÇU

15h - Bloco Baixa Renda (Fixo)

Concentração: Na praia, no quiosque em frente à rua Pedra Negra



26 de fevereiro - Domingo



CAMBURI

19h - Bloco Vai Quem Quer

Concentração: Bar Boca da Noite (no quilombo), às 18h



CENTRO

19h - Bloco da Prevenção (Fixo)

Concentração: Pista De Skate



19h30 - Bloco Ubatuba Sim

Concentração: Pista de Skate, às 19h



21h - Bloco Do Perequê

Concentração: Pista de Skate, às 20h



22h - Bloco Água Doce

Concentração: Pista de Skate, às 21h30



23h - Gresmai – Mocidade Alegre Do Itaguá

Concentração: Pista de Skate, às 22h



23h - Bloco Lambe Lambe

Concentração: Rua Paraná (Trevo Da Sabesp), às 22h



LÁZARO

14h - Bloco da Tribo

Concentração: Tribo Hostel e Pousada, na Rua Amoreira, 71, às 12h



21h - Bloco "Si Tá Bom... Tá Bom"

Concentração: Espaço Divino (antigo Bar do Divino), às 19h00



PEREQUÊ-AÇU

15h - Bloco Baixa Renda (Fixo)

Concentração: Na Praia, no quiosque em frente à rua Pedra Negra



20h - Pingalaticos (Fixo)

Concentração: praça Paulo Machado De Carvalho e rua Frederico Chopim, às 19h30



PRAIA GRANDE

21h - Bloco Litoral Norte (Fixo)

Concentração: na praia, em frente à base da Comtur, altura da rua Paul P Harris



SERTÃO DA QUINA

22h - Bloco Kai & Çara

Concentração: Rua Luiz da Rosa, às 21h



UBATUMIRIM

18h - Bloco da Baiuca

Concentração: em frente ao Bar da Zita, às 16h



27 de fevereiro - Segunda-feira



CENTRO

19h - Bloco da Prevenção

Concentração: Pista de Skate, às 18h



21h - Bonde Marchinha

Concentração: Sobradão do Porto, às 19h



22h - Bloco Bola de Neve

Concentração: Rua D. Maria Alves, esquina com a avenida Rio Grande do Sul, às 21h



23h - Bloco da Caxorrada

Concentração: Rua Paraná (Trevo da Sabesp), às 21h00



LÁZARO

15h - Bloco Tribo das Lokas

Concentração: Tribo Hostel e Pousada, na rua Amoreira, 71, às 12h



21h - Bloco Pifão

Concentração: Praia da Sununga, às 19h



PEREQUÊ-AÇU

15h - Bloco Baixa Renda (Fixo)

Concentração: na praia, no quiosque em frente à rua Rua Pedra Negra



PRAIA GRANDE

11h - Bloco Bola de Neve

Concentração: lado esquerdo da Praia Grande (Toninhas), às 10h



TENÓRIO

14h - Bloco Lambe Lambe (Praia)

Concentração: lado esquerdo da Praia do Tenório (Vermelha), às 13h



28 de fevereiro - Terça-feira



ITAGUÁ

20h - Gresmai – Mocidade Alegre Do Itaguá (Fixo)

Concentração: Campo Do Itaguá



LÁZARO

21h - Bloco "Si Tá Bom... Tá Bom"

Concentração: Espaço Divino (antigo Bar do Divino), às 19h



PEREQUÊ-AÇU

15h - Bloco Baixa Renda (Fixo)

Concentração: na praia, no quiosque em frente à rua Pedra Negra



PRAIA GRANDE

21h - Bloco Litoral Norte (Fixo)

Concentração: na praia, em frente à base da Comtur, na altura da rua Paul P Harris



1 março - Quarta-feira



CENTRO

16h - Bloco Cuscuz do Patto Loko

Concentração: Rampa Dos Pescadores – Rua Baltazar Fortes, 42