Prefeitura de Taubaté quer reduzir grau de risco de servidor

Administração quer passar de risco médio de acidentes de trabalhos para risco mínimo de acidentes



A Prefeitura de Taubaté quer revisar o grau de risco de seus 6.195 servidores.

A medida visa a redução da alíquota que o município precisa recolher todo mês em relação ao seguro de acidente do trabalho.

Atualmente, essa alíquota é de 2%, o que significa que a prefeitura está enquadrada como risco médio de acidentes de trabalho. Por mês, a administração gasta cerca de R$ 26 milhões com a folha de pagamento. Ou seja, com essa alíquota, a contribuição mensal do seguro é de R$ 520 mil.

O objetivo da prefeitura é a redução para alíquota 1%, o que representa risco mínimo de acidente de trabalho. Com isso, por exemplo, a contribuição mensal para as aposentadorias especiais seria de R$ 260 mil.

Licitação. Para que consiga esse objetivo, a prefeitura deverá contratar uma consultoria para capacitar servidores municipais para efetuar a revisão do grau de risco. A concorrência foi lançada esse mês e deve ser finalizada em 22 de março. O valor do contrato pode chegar a R$ 1,104 milhão. Vence a concorrência a empresa que oferecer o serviço pelo menor preço.

Durante sete meses, a empresa irá capacitar 12 servidores, entre funcionários do setor de segurança do trabalho e de recursos humanos. Entre esses servidores, dois são gerentes e dez são funcionários administrativos. A capacitação de cada um deles será de 176 horas.

Redução. Uma das funções da consultoria será fornecer embasamento legal para o grupo de servidores elaborar as planilhas de cálculo dos valores das reduções de 2% para 1%, referente aos créditos apurados na retificação das Sefips (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).

O objetivo da prefeitura é a alteração da alíquota pelo reenquadramento pela preponderância de atividade econômica. Ou seja, comprovar que a maior parte dos servidores municipais não enfrenta risco médio de acidentes do trabalho. A prefeitura busca também, com isso, a compensação dos pagamentos efetuados indevidamente da referida contribuição previdenciária.

“A administração pretende que os servidores, após o treinamento, adquiram a expertise necessária para avaliar adequadamente o grau de risco em todas as áreas da prefeitura, obtendo com isso, a adequação das normas atuais, possibilitando o reenquadramento junto à Receita Federal, nos termos da legislação vigente”, informou a gestão tucano, por meio de nota.

Sindicato diz que ao menos 2.000 enfrentam perigos

A prefeitura não informou nessa quinta-feita quantos dos quase 6.200 funcionários recebem adicionais de insalubridade e de periculosidade, e nem qual é o gasto por mês com esses pagamentos.

Já o Sindicato dos Servidores estima que pelo menos 2.000 funcionários da prefeitura recebam esses adicionais. A entidade aponta, porém, que o número deveria ser maior. O adicional de insalubridade é pago para o servidor que atua em ambiente nocivo, com riscos à saúde. Ele varia entre 20% e 40% do salário, de acordo com o grau do risco.

Já o adicional de periculosidade é pago para o funcionário que atua em um ambiente de trabalho perigoso. Esse adicional representa acréscimo de 30% sobre o salário-base. “Tem muitos servidores que merecem até 40% [de adicional de insalubridade] e não recebem nada. E fica tudo a critério de um servidor só, que é do SMOM [Serviço Médico Oficial do Município\]. O ideal era que tivessem mais funcionários para avaliar o risco”, disse o presidente do sindicato, Augusto Guará Filho (PR), que é vereador.

“Hoje existe muita reclamação de injustiça. Tem servidores que trabalham na mesma função e um recebe adicional e o outro não. São funcionários de serviços como pintura de trânsito, coleta, poda e combate à dengue”, completou.