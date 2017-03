Prefeitura de São José oferece cursos de marmita fit e hambúrguer gourmet

Home

São José dos Campos



A Prefeitura de São José dos Campos promove neste mês e no próximo mais quatro cursos gratuitos voltados às tendências gastronômicas para interessados neste ramo de trabalho. Dois deles permanecem com inscrições abertas.



No primeiro, de marmita fit, os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (16). Já para curso de hambúrguer gourmet, o prazo vai até o dia 21. Nos dois casos, as inscrições devem ser feitas pelo telefone 156 ou diretamente no site da Prefeitura.



As aulas serão realizadas no Sesi (Avenida Cidade Jardim, 4389, Bosque dos Eucaliptos). O curso de marmita gourmet fit será nos dias 30 e 31, às 8h30, e o de hambúrguer gourmet está marcado para os dias 6 e 7, às 13h.



Como as vagas são limitadas, as inscrições não têm validade como matrícula. São três os requisitos exigidos: ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e morar em São José dos Campos.



Já foram realizados os cursos de bolos integrais e de cupcake, com a participação de 30 pessoas em cada um. Em ambos, os participantes aprenderam receitas saborosas e descobriram alguns dos motivos do sucesso desses doces, entre eles a cobertura caprichada.



Estão com inscrições encerradas os cursos de bolos caseiros - na sexta-feira (17), às 13h - e de salada no pote - nos dias 21 e 22, às 8h30).