Prefeitura de São José muda o procedimento para a vacinação contra a Febre Amarela

São José dos Campos



A partir da próxima terça-feira (31), a Prefeitura de São José mudará o procedimento de imunização contra a febre amarela. Essa medida se deve à grande procura, que tem ocasionado a falta de vacinas em algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).



A vacina passa agora a ficar disponível em cinco unidades do município: Vista Verde (leste), Vila Maria (centro), Santana (norte), Jardim Satélite e Morumbi (sul).



Para evitar a perda das doses, já que a vacina tem validade de apenas seis horas após a abertura do frasco, o horário de aplicação também muda. Passa ser das 10h às 16h.



O município receberá do Governo do Estado, responsável pela distribuição das vacinas, um lote extra de mil doses na próxima semana. Do lote anterior, de 3 mil doses, recebido há 15 dias, restavam apenas 100 até a tarde desta quinta-feira (26).



Nesta sexta (27) e na segunda-feira (30), o munícipe que precisar tomar a vacina deverá ligar para a UBS mais próxima de casa para se informar em qual unidade ela está sendo disponibilizada.



Vacina. A imunização é indicada somente para as pessoas que residem em áreas endêmicas (ou vão viajar para lá) ou onde ocorrem surtos da doença, como Minas Gerais, noroeste de São Paulo e estados do Norte e Nordeste. Essas regiões podem ser consultadas nas unidades básicas de saúde. Não há registro da febre amarela na cidade.



A recomendação é que a vacinação contra a febre amarela deve ser feita com pelo menos 10 dias de antecedência. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), duas doses são consideradas suficientes para proteção por toda a vida.