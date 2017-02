Prefeitura de São José inicia 'onda verde' em avenidas da região central

Home

Redação

São José dos Campos

Algumas das principais vias de São José dos Campos já estão operando com a chamada 'onda verde', uma programação de semáforos para gerar mais fluidez no tráfego de veículos.



Segundo a prefeitura, desde o início do mês técnicos estão trabalhando para reprogramar os semáforos de vários cruzamentos da cidade. Na região central, por exemplo, as avenidas João Guilhermino, José Longo e 9 de Julho já estão com o sistema atualizado.



Ao todo, cerca de 50 cruzamentos devem ser sincronizados com a onda verde em toda a cidade. Após a conclusão na região central, prevista para o fim deste mês, as próximas vias reprogramadas serão as avenidas Juscelino Kubitschek (zona leste), Andrômedra e estrada velha Rio-São Paulo (ambas na zona sul).



"Os veículos, que antes paravam em vários semáforos, conseguem transpor a via com mais segurança, sem precisar parar em vários cruzamentos, o que gera maior fluidez ao tráfego. Além da qualidade no trânsito como um todo, o sincronismo também proporciona economia de combustível e melhoria da qualidade do ar", informou o governo Felicio Ramuth (PSDB), em nota.