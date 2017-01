Prefeitura de São José inicia nova ADL contra dengue

Home

15:56

Redação

São José dos Campos



A Prefeitura de São José inicia nesta segunda-feira (16) a primeira ADL (Avaliação de Densidade Larvária) do ano, índice que analisa a quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypti na cidade. Coordenado pelo setor de controle de zoonoses, o trabalho prossegue até o dia 30.



Um grupo de 70 agentes de combate às endemias, divididos em sete equipes, vai vistoriar 11.788 imóveis, em 383 quadras sorteadas, seguindo a metodologia preconizada pela Sucen (Superintendência de Controle de Endemias).



O levantamento possibilita saber onde há maior predominância e o tipo de criadouro (recipiente que possa acumular água) mais comum em cada região.Com base nos dados obtidos nessa avaliação, serão definidas as melhores formas de combate às doenças no próximo período.



O último levantamento, realizado no período de 15 a 28 de outubro, mostrou que o índice larvário (que corresponde ao número de imóveis onde foram encontradas larvas do mosquito) ficou em 0,2. Esse número está bem abaixo de 1, que é a classificação considerada como limite aceitável. Foram visitados 13.905 propriedades.



No entanto, o verão é o período mais propício do ano para a proliferação do mosquito. Por esse motivo, a avaliação fornecerá as informações necessárias para planejamento das próximas ações e saber em quais regiões será preciso redobrar a atenção.



São José dos Campos fechou 2016 com 1.774 casos de dengue confirmados, sendo 1.597 autóctones e 116 importados. Outros 61 estão aguardando análise. Também houve 7 casos de chikungunya e 18 de zika. Todos importados.



Bairros que serão visitados



Sul - Parque Industrial, Palmeiras de São José, Jardim Petrópolis, 31 de Março, Vale do Sol, Morada do Sol, Recanto dos Pinheiros, Chácaras Reunidas, Rio Comprido, Residencial San Marino, Jardim América, Jardim Paraíso, Jardim Oriente, Jardim Rosário, Sol Nascente, Jardim Sul, Morumbi, Bosque dos Ipês, Residencial União, Altos do Bosque e Interlagos.



Sudeste - DCTA, Residencial Cambuí, Parque Santa Rita, Martim Cererê, Residencial Flamboyant, Residencial São Francisco, Santa Rosa, Santa Luzia, Santa Júlia, São Leopoldo, São Judas Tadeu, Residencial Juriti, Vila Adriana, Conjunto Nosso Teto.



Leste - Vila Ester, Jardim Valparaíba, Vila Tesouro, Jardim Maracanã, Jardim Ismênia, Vila Tatetuba, Vila Industrial, Vista Linda, Residencial Planalto, Jardim São José, Jardim Santa Inês 1, Jardim Santa Inês 3, Paraíso do Sol, Nova Michigan, Residencial Dom Bosco, Jardim Cerejeiras, Novo Horizonte, Jardim Nova Esperança, Jardim Paineiras, Chácara Santa Maria, Capão Grosso, Majestic, Ebenezer, Santa Hermínia, Bairrinho, Jardim Mariana 2 e Vila Monterrey.



Norte - Buquirinha, Residencial Mantiqueira, Vila Paiva, Altos da Vila Paiva, Vila São Geraldo, Vila Minas Gerais, Vila Dirce, Altos de Santana, Vila Esmeralda, Santana, Vila César, Vila Zizinha, Freitas, Altos do Caetê e Chácara Miranda.



Oeste - Urbanova, Serimbura e Chácara Rua da Palha.