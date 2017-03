Prefeitura de São José fará ação para combate da tuberculose

Home

No mês em que se comemora o Combate à Tuberculose, a Prefeitura de São José mobilizará toda a área da saúde a realizar uma busca ativa de pessoas com quadro suspeito de tuberculose.

Participarão do esforço as unidades básicas, equipes da Estratégia de Saúde da Família, os serviços privados e outros parceiros, como as unidades da Casa do Idoso e o Poupatempo.



O objetivo da ação é identificar indivíduos que estão com tosse há mais de três semanas e podem ser portadores do bacilo da tuberculose sem conhecimento do diagnóstico e da condição de transmissor da doença.



A estratégia será levantar a demanda, por meio de ações educativas ou individuais, e aproveitar a presença dos usuários nos serviços para colher a primeira amostra de escarro no momento da abordagem e programar a coleta da segunda para o dia seguinte.

A campanha também visa dar informações à população a respeito da doença, com orientações sobre sinais e sintomas e formas de prevenção. A intensificação da busca ativa ocorre em duas fases, sendo que a segunda será no próximo semestre, em data a ser definida.



As pessoas com diagnóstico de tuberculose são acompanhadas no Centro de Tratamento e Prevenção em Tisiologia, Dermatologia Sanitária e Lesões, da Prefeitura, com tratamento totalmente gratuito.

Em 2016, as unidades da Secretaria de Saúde monitoraram 163 pacientes e alcançaram, no mesmo período, 85% de cura em média.