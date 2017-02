Prefeitura de São José divulga programação de blocos e matinês carnavalescas

Home

São José dos Campos



A Prefeitura de São José divulgou a programação de Carnaval com as oficinas temáticas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (máscaras) e do Parque Vicentina Aranha (percussão).



A folia começa oficialmente com o tradicional Bloco Pirô Piraquara pelas ruas do centro da cidade. No dia 23, às 17h, o bloco abre os festejos com concentração na Praça Afonso Pena. O grupo volta a se apresentar no dia 25, com saída às 9h na Travessa Chico Luiz.



Neste ano, outras cidades da região vão participar do Pirô. Estarão no desfile bonecões de Monteiro Lobato, Caçapava, Caraguatatuba e Paraibuna. Outra novidade é a companhia do bloco Galinha D’Angola, do Parque Vicentina Aranha. Também entram no ritmo do samba e congêneres os blocos populares e União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos.



Os distritos terão dois dias de festas, que começam à tarde e vão até as 22h. Em São Francisco Xavier, a programação será no sábado e domingo (dias 25 e 27). Já Eugênio de Melo recebe os eventos na segunda e terça-feira de carnaval (dias 27 e 28). Haverá matinês com brincadeiras, desfiles de blocos, som eletrônico e marchinhas.



A Casa do Idoso vai agitar as quatro unidades com dança e música no período da tarde. As atividades variam conforme a programação de cada núcleo.



Confira a programação:



Centro

23 de fevereiro – Quinta-feira

17h – Bloco Pirô Piraquara (concentração na Praça Afonso Pena)



25 de fevereiro – Sábado

9h - Pirô Piraquara, blocos populares e União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (concentração na Travessa Chico Luiz)



São Francisco Xavier

Praça Cônego Antonio Manzi – 15 às 22h



25 de fevereiro – Sábado

15h – Matinê com brincadeiras

16h – Bloco Popular Malazarte (concentração na Rua 13 de Maio, 506)

16h30 – Som eletrônico e marchinhas



26 de fevereiro – Domingo

15h – Som eletrônico e marchinhas

16h – Orquestra Possível de São Francisco Xavier

18h – Som eletrônico e marchinhas

18h – Bloco Popular Vai, Vomita e Vorta (concentração na Ilha São Xico)



Eugênio de Melo

Praça Nossa Senhora da Conceição – 14 às 22h



27 de fevereiro – Segunda-feira

14h – Matinê com brincadeiras

16h – Som eletrônico e marchinhas

16h – Bloco Popular Carnamelo



28 de fevereiro – Terça-feira

14h – Som eletrônico e marchinhas

14h – Bloco Popular Carnamelo



Casa do Idoso Centro

Rua Euclides Miragaia, 508, Centro



20 de fevereiro - Segunda-feira

13h30 – Danças de salão, sênior, circular e zumba



22 de fevereiro - Quarta-feira

18h às 21h – Baile de carnaval



24 de fevereiro - Sexta-feira

15h30 – Zumba carnavalesca



Casa do Idoso Norte

Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana



23 de fevereiro - Quinta-feira

14h às 16h – Desfile com o Pirô Piraquara



Casa do Idoso Sul

Avenida Andrômeda, 2.601, Bosque dos Eucaliptos



23 de fevereiro - Quinta-feira

14h30 – Tarde de marchinhas de carnaval com fantasias



24 de fevereiro - Sexta-feira

18h – Baile de carnaval



Casa do Idoso Leste

Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde



21 de fevereiro - Terça-feira

8h – Zumba carnavalesca



22 e 23 de fevereiro – Quarta e quinta-feira

Vários horários – Hidrofolia (aula temática e hidroginástica)



24 de fevereiro – Sexta-feira

13h30 às 17h – Grito de carnaval com o grupo Som da Terra