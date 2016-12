Prefeitura de São José deve R$ 10,4 milhões de água e de luz

Home

- 09:51

Valores foram divulgados pelo prefeito eleito, Felício Ramuth, depois de visita às duas concessionárias

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos acumula dívida de até R$ 10,4 milhões com a Sabesp e a EDP Bandeirante. O montante é relativo ao não pagamento de água e energia consumidas nos prédios públicos da cidade.

O governo Carlinhos Almeida (PT) admite a existência da dívida, embora não confirme os valores. O prefeito eleito de São José, Felício Ramuth (PSDB), chegou a visitar as concessionárias na semana passada para tratar do assunto.

“Já estive na Bandeirante Energia e na Sabesp. Infelizmente, não tive notícias boas. Só na Bandeirante, nós devemos R$ 8 milhões. E na Sabesp, devemos R$ 2,4 milhões. Essas são informações que eu mesmo coletei”, afirmou o tucano em entrevista ao programa de rádio ‘A Voz do Vale’.

A prefeitura tenta um acordo com as duas empresas para elaborar um cronograma de reprogramação de pagamentos. Desde o início do governo Carlinhos Almeida, foram repassados às duas concessionárias um total de R$ 132 milhões, sendo R$ 105,3 milhões à EDP Bandeirante.

Os valores em aberto deverão ser reprogramados para pagamento em até 90 dias. Caberá ao prefeito eleito Felício Ramuth honrar os repasses pendentes.

Pagamentos. O atraso no pagamento a fornecedores e prestadores de serviço tem se tornado rotineiro neste ano. O governo Carlinhos Almeida culpa a queda na arrecadação pelo problema.

Só nas últimas duas semanas, duas empresas ligadas à saúde ameaçaram paralisar o atendimento à população. Primeiro, foi o ValeClin, responsável pelos exames laboratoriais de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). O motivo seria o atraso no repasse de verba, que já chegaria a mais de R$ 1 milhão. Em seguida, foi a vez do Próvisão, que alegou atraso nos repasses feitos pela administração. Cerca de 170 funcionários cruzaram os braços.

Em aberto. A entidade sustentava que existiam notas em aberto de agosto, setembro, outubro e novembro -- ocasionando o atraso no salário de funcionários referente ao mês de novembro e também a primeira parcela do 13º.

Em ambos os casos, o governo disse que tem feito os repasses nos prazos acordados. Em entrevista a O VALE, publicada no fim de semana, Carlinhos afirmou que “dialogamos o tempo todo com fornecedores. Não deixamos a peteca cair, mesmo com o nosso sucessor fazendo uma verdadeira pregação de intranquilidade”, afirmou.

Governo admite dívida, mas contesta valor

Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos admitiu a existência de débito com as concessionárias, mas negou que os valores cheguem a R$ 10,4 milhões.

O governo Carlinhos Almeida ainda destacou que está em tratativas para solucionar esses problemas. “Os valores citados não estão corretos. A prefeitura está em contato com as concessionárias para consolidar os valores dentro de um cronograma de reprogramação de pagamentos, que pode chegar a 90 dias. O procedimento é um reflexo da acentuada queda na arrecadação, que neste ano será de mais de R$ 80 milhões somente com ICMS”, afirmou.

A Sabesp informou, por meio de nota, que a “prefeitura de São José dos Campos se encontra adimplente com os pagamentos de suas contas até o mês de novembro de 2016. Os valores de dezembro de 2016 ainda estão em fase de apuração, aguardando o fechamento do mês”, declarou.

Sem retorno. A EDP Bandeirante, responsável pelo fornecimento de energia nos prédios públicos, foi procurada, mas não retornou o contato.