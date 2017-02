Prefeitura de Pinda divulga a programação do Carnaval Solidário 2017

Home

- 14:32

Redação

São José dos Campos



Ainda sem programação para o Carnaval? A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou a programação do Carnaval Solidário 2017. Entre as atrações estão o 10º Festival de Marchinhas "Darcy Torres", no Largo do Quartel e o Bloco do Barbosa em Moreira César, neste ano em novo trajeto: a avenida do CE Zito.



Os blocos começam a ganhar as ruas da cidade na quarta-feira (22), com o Bloco Academia Ferroviária, que sai às 20 horas de frente do clube. E, a partir do sábado, dia 25, Pindamonhangaba terá Dondocas, Juca Teles, Socó da Madrugada, Los Beudos, shows e desfile de blocos na Avenida do Samba e matinês no Largo do Quartel.



Para além da alegria dos foliões, o Carnaval Solidário de Pindamonhangaba será uma oportunidade para ajudar aqueles que mais precisam. Blocos da cidade se uniram e estão arrecadando alimentos, junto a venda de seus abadás, e postos de arrecadação também serão instalados nos eventos carnavalescos.



Todos os alimentos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade, que irá repassá-los para as instituições sociais e ajudar famílias necessitadas. As entidades filantrópicas também estão com espaço garantido no Festival de Marchinhas e matinês para comercialização de alimentos, bebidas e adereços carnavalescos.



Crise. Em ano de crise econômica, o ideal é reduzir custos a Prefeitura de Pindamonhangaba está reduzindo os custos com o Carnaval em aproximadamente 50%, que só foi possível reduzindo de cinco para quatro dias de programação, garantindo assim a diminuição nos gastos com a estrutura e eventos que terão seu horário de término mais cedo, seguindo orientação da Polícia Militar para a segurança e conforto de todos os foliões.



O Carnaval Solidário será voltado às famílias e, por isso, não houve economia nem na quantidade de sanitários químicos disponíveis e nem na segurança para o evento. Além das equipes contratadas, o carnaval de Pinda contará com reforço do efetivo da PM, guarda municipal, brigadistas, plantão do Corpo de Bombeiros e ambulâncias disponíveis para emergências nos locais de eventos.



Confira a programação:



De 17 a 19 de fevereiro

Festival de Marchinhas com a Banda ValeSom

20h - Largo do Quartel





Dia 18 de fevereiro - Sábado

Pré-Carnaval em Moreira César com o Bloco do Barbosa

Saída: Av. José Adhemar César Ribeiro (Avenida do CE Zito)





Dia 22 de fevereiro - Quarta-feira

Associação Atlética Ferroviária

20h - Bloco "Academia Ferroviária"

Saída: em frente à A.A. Ferroviária





Dia 25 de fevereiro - Sábado

Avenida Cel. Fernando Prestes

10h - Bloco das Dondocas



Largo do Quartel

15h - Matinê: Banda ValeSom

16h - Bloco Juca Teles (Participação do Bloco do Cupim)

19h - Banda Charles Anjo 45



Avenida do Samba

19h - Banda Multiband





Dia 26 de Fevereiro - Domingo

Largo do Quartel

15h - Matinê: Banda ValeSom

17h - Pé na Cova

19h - Banda Só pra Recordar



15h30 - Bloco Los Beudos

Rua Capitão Vitório Basso



Avenida do Samba

Desfile dos Blocos Carnavalescos

19h - Bloco FFDÉF

19h40 - Bloco Chique Chitas

20h30 - Bloco Império da Banana Ouro

21h15 - Bloco Nego Loko

21h45 - Banda Sambatuque





Dia 27 de fevereiro - Segunda-feira

Largo do Quartel

15h - Matinê - Banda ValeSom

16h - Bloco Socó da Madrugada/ Banda Folia

19h - Bloco El Sombrero

19h - Banda Gold



Avenida do Samba

19h - Banda Nota Samba





Dia 28 de fevereiro - Terça-feira

Largo do Quartel

15h - Matinê - Banda ValeSom

19h - Aulão de Zumba

19h - Banda Trio Os Marchinhas



Avenida do Samba

Desfile dos Blocos Carnavalescos

19h - Bloco Amigos do Terreirão

19h40 - Bloco do Português

20h30 - Bloco Pé na Cova

21h15 - Bloco do Coringão