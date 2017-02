Prefeitura de Lorena lança campanha de conscientização no trânsito

Home

A prefeitura de Lorena está com uma campanha para conscientizar os motoristas da cidade. Por meio de ações nas páginas sociais do município e orientações aos motoristas, a administração quer que aqueles que estejam ao volante sejam responsáveis.



O respeito no trânsito também será abordado, para que a direção se torne uma prática gostosa, com cada cidadão fazendo sua parte.



Para o secretário de Trânsito, Marcos Ramos da Silva, o princípio básico é educar.



“Pretendemos avançar junto a sociedade, viabilizar um canal entre a secretaria e a população, sempre com a intenção de melhorar o nosso ir e vir nas vias públicas. Só assim, teremos qualidade de mobilidade e de segurança em nossa cidade", reforçou.



Na cidade, as principais infrações cometidas são:



Dirigir utilizando celular (14,84%);

Estacionar em locais proibidos pela sinalização (10,83%);

Não usar o cinto de segurança (7,79%);