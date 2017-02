Prefeitura de Lorena divulga programação para o carnaval

Home

A Prefeitura de Lorena divulgou a programação do carnaval em 2017. Serão dois dias de matinês em que a população e visitantes poderão curtir uma festa bem família.



Confira as atrações:



26 de fevereiro (Domingo)

Músicas infantis

16h às 17h30

Grupo Batucarte

17h30 às 18h

Banda "Dona Cabela"

Marchinhas

18h às 20h



28 de fevereiro (Terça)

Músicas Infantis

16h às 17h30

Banda "Dona Cabela" Marchinhas

17h30 as 19h30



Música Ambiente

19h30 às 20h



As bandas ‘Dona Cabela’ e ‘Batucarte’ serão atração do feriado.