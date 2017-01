Prefeitura de Guará divulga programação para o Carnaval 2017

Home

Esperando receber 15 mil pessoas, a Prefeitura de Guaratinguetá divulgou a programação para o Carnaval 2017. A festa terá novidades, com apresentações das baterias das escolas de samba da cidade, blocos de embalo, apresentações de artistas, entre outras atrações.



Com as festividades, a administração municipal também disponibiliza em seu site pacotes de hotéis, hospedagem solidárias em repúblicas e casa de família, além de locação de casas. Outra providência é o contato com as empresas de ônibus, para que disponibilizem novos horários e maior número de ônibus.



Pensando nas crianças, a programação deste ano inclui, de domingo a terça-feira, atividades lúdicas voltadas para elas com blocos que estimularão o lazer em família.



“Nosso objetivo é promover um carnaval multicultural, com sambas, marchinhas, axé e a participação das escolas, envolvendo diferentes públicos. Será o carnaval da diversidade de programações. A Avenida terá arquibancadas e sete camarotes, sendo um para cada escola e outro da organização. A arquibancada e toda a programação são abertas ao público. A ideia é ter a avenida como uma arena multiuso, servindo para o desfile dos blocos, apresentação das baterias e shows, com um palco montado na avenida. Além disso, teremos diversas atrações nas praças e ruas da cidade, como serestas, blocos de embalo e carnaval para crianças”, conta o secretário de turismo Felício Murade.



Crise. Enquanto muitos municípios cancelam a programação oficial de Carnaval, a Prefeitura de Guaratinguetá afirma que entende que o Carnaval movimenta a economia local e gera uma renda para a população. O Carnaval de Guaratinguetá 2017,está sendo organizado procurando fazer mais com menos recursos financeiros, e para isto, a programação irá potencializar os produtores e artistas locais. O resultado será um dos maiores carnavais da região.



Confira a programação do Carnaval 2017:



- 3 de fevereiro (Sexta-feira)



20h - Samba e Seresta – Seresta com marchinhas seguida de apresentação de baterias de escolas de samba Mocidade Alegre do Pedregulho e Embaixada do Morro, revivendo samba enredo do passado - Praça da Estação (Condessa de Frontin).



- 10 de fevereiro (Sexta-feira)



20h - Samba e Seresta – Seresta com marchinhas seguida de apresentação de baterias de escolas de samba Acadêmicos do Campo do Galvão e Beira Rio da Nova Guará, revivendo samba enredo do passado - Praça da Estação (Condessa de Frontin).



- 11 de fevereiro (Sábado)



21h – Escolha da rainha gay do Carnaval 2017 e shows de transformistas na quadra da escola de samba Mocidade Alegre do Pedregulho. Evento organizado pela OESG e Unigay.



- 17 de fevereiro (Sexta-feira)



20h - Samba e Seresta – Seresta com marchinhas seguida de apresentação de baterias de escolas de samba Bonecos Cobiçados e Unidos da Tamandaré, revivendo samba enredo do passado - Praça da Estação (Condessa de Frontin).



- 18 de fevereiro (Sábado)



18h – Escolha da rainha e mini rainha do Carnaval 2017 no salão social da SABAP, no bairro Pedregulho. Evento organizado pela OESG (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá).



- 19 de fevereiro (Domingo)



13h - Embala Guará – Festa dos blocos de embalo na sede do Acadêmicos do Campo do Galvão. Evento organizado ACBEG (Associação Cultural Blocos de Embalo de Guaratinguetá).



- 24 de fevereiro (Sexta-feira)



Das 13h ás 16h – CarnAPAE – Quadra da APAE – rua Fernão Dias, 100.



20h - Samba e Seresta – Saída da Seresta da Praça da Estação (Condessa de Frontin) até a Avenida Presidente Vargas, onde acontecerá a “Festa do Samba”, com bateria representando as seis escolas de samba da cidade. No mesmo dia, o prefeito Marcus Soliva fará a entrega da chave da cidade para a corte do Carnaval de Guaratinguetá. A noite termina com o grupo Maracasoul, com diferentes ritmos carnavalescos.



- 25 de fevereiro (Sábado)



18h - Banda Mole - Concentração na Avenida João Pessoa, em frente à Câmara Municipal, e saída às 19h para a Avenida Presidente Vargas. Durante a concentração da Banda Mole na Avenida João Pessoa, haverá na Avenida Presidente Vargas apresentação do “Jongo da Tamandaré” e do grupo Mestre Pelé e Banda.



- 26 de fevereiro (Domingo)



9h às 12h – Bloco das Crianças – Novidade no Carnaval de Guaratinguetá, o bloco das Crianças com a apresentação de Banda a Vapor - será na Praça Conselheiro Rodrigues Alves.



12h – Bloco Pitbull x Poodle – Concentração na Praça Homero Ottoni e desfile pelo bairro da Pedreira às 20h.



15h – Folia Domingo na Domingos – A apresentação deste bloco será na Rua Domingos Rodrigues Alves, com participação de DJ e da Banda Santa Luzia, que em seguida, se deslocará para a Praça Conselheiro Rodrigues Alves.



18h – Banda Santa Luzia - Praça Conselheiro Rodrigues Alves.



19h – Blocos de Embalo – Avenida Presidente Vargas.



23h – Banda Bala – Axé na Avenida Presidente Vargas.



- 27 de fevereiro (Segunda-feira)



9h às 12h – Bloquinho Oficina da Alegria de São Paulo – Marchinhas, Frevo e Samba para crianças e família na Praça Conselheiro Rodrigues Alves.



17h - Bloco da Carroça - Saída da Praça Homero Ottoni e chegada na Praça da Estação.



17h - Festa na avenida do Carnaval com os grupos “Canto do Samba” e “Banda Maracassoul” e, logo após, apresentação de Ivo Meireles.



- 28 de fevereiro (Terça-feira)



10h às 12h - Bloco da Carrocinha – atração carnavalesca para as crianças na Praça Conselheiro Rodrigues Alves.



15h às 19h - Bloco Chega Mais de São Paulo – Repertório Anos 80 em ritmos de samba, xote, fervo, ijexá e reggae!



16h – Lançamento do Projeto de Revitalização do Carnaval para 2018, em parceria com a OESG.



18h – Banda Bateria - Avenida Presidente Vargas – Dunga do Cavaco.



21h - Apresentação das seis baterias das Escolas de Samba - Avenida Presidente Vargas.



23h - Apresentação do interprete Ito Melodia e bateria da Escola de Samba União da Ilha - Avenida Presidente Vargas.