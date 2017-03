Prefeitura afasta médica do atendimento de criança que morreu e teria sido diagnosticada com virose

Home

- 16:29

Daniela Santos

São José dos Campos



Após polêmica e comoção nas redes sociais com a morte de uma criança de dois anos no Hospital Municipal, a médica que realizou o primeiro atendimento foi afastada do cargo até que as investigações realizadas pela prefeitura sejam concluídas. A menina morreu na quarta-feira (1º) e, de acordo com a família, teria inicialmente sido diagnosticada com virose pela equipe médica.



O governo de São José informou que iniciou uma investigação interna para apurar os procedimentos médicos e que a comissão que analisa o caso ainda aguarda os resultados dos exames complementares que atestarão a causa da morte da menina.



Eduarda Alves morreu após sofrer uma parada cardíaca e uma parada cardiorrespiratória. Segundo informações preliminares, a criança foi encaminhada à UPA do Putim no sábado (27) e foi diagnosticada com virose. No dia seguinte, a família teria levado a criança novamente em estado mais crítico, desta vez, para a UPA do Alto da Ponte, na região norte da cidade. Na quarta-feira a menina voltou à UPA na zona norte e, percebendo que o estado estada grave, ela foi conduzida ao hospital municipal, quando não resistiu aos sintomas e morreu.



Caso. O médico pediatra da UPA do Putim, Jairo Cruz Braga Junior, descartou a possibilidade de erro nos procedimentos, e afirmou que o quadro da criança teria evoluido muito rápido. "A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a dor da família e dará todo o apoio social e psicológico para eles", informou o governo, em nota, dizendo que abriu uma investigação para apurar o caso.



O caso gerou comoção nas redes sociais. Enquanto a família publicava mensagens de dor e luto, outros usuários mostravam inconformismo com a possibilidade de a criança ter inicialmente ter sido diagnosticada com virose.