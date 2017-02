Prefeitura abre vagas para cursos gratuitos de culinária em São José

Home

- 10:39

Daniela Santos

São José dos ampos



Aprender a fazer pratos novos, além de divertido, pode ser econômico e fonte de renda para uma graninha extra em tempos de aperto. A partir de março novos cursos voltados para a área de culinária serão disponibilizados pela prefeitura de São José.



Os alunos aprenderão a preparar hambúrgueres gourmet, saladas de pote, bolos caseiros, bolos integrais e até cupcakes. As aulas serão ministradas no Sesi, localizado na avenida Cidade Jardim - 4389 no bairro Bosque dos Eucaliptos.



As inscrições variam de acordo com o curso interessado e podem ser feitas pelo site da prefeitura ou por meio do telefone 156. Para participar é preciso ter ensino fundamental completo e ter mais de 18 anos.