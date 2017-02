Prefeitura abre inscrições para processo seletivo de estagiários

Home

- 17:00

Redação

São José dos Campos



A Prefeitura de São José dos Campos abre a partir da próxima quarta-feira (22) as inscrições para processo seletivo de estagiários. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) até as 16h do dia 8 de março. No total são 56 vagas para estudantes de cursos de graduação, ensino médio e técnico.



Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, residir em São José dos Campos, estar regularmente matriculado no ano letivo de 2017, possuir cadastro no Ciee e não ter estagiado na Prefeitura pelo período de dois anos.



A primeira fase é a prova objetiva, que será realizada no dia 12 de março, às 9h, na Faculdade Bilac (Rua Francisco Paes, 84, Centro). Os melhores classificados serão encaminhados para a entrevista.



Os estudantes de graduação aprovados receberão bolsa-auxílio - R$ 543,93 (para quatro horas de atividades) ou R$ 815,89 (seis horas). Já para os alunos de nível técnico, o valor será de R$ 377,73 (quatro horas) ou R$ 566,60 (seis horas). Todos receberão vale-transporte e vale-refeição.



Vagas



São José dos Campos



- Ensino médio

- Curso técnico: administração, agrimensura, informática, segurança do trabalho

- Superior: 2º ano (gestão de recursos humanos), a partir do 2º ano (pedagogia), 3º e 4º ano (administração, biblioteconomia, ciências contábeis, educação física bacharelado, geografia, informática, jornalismo, publicidade e propaganda, serviço social), 3º, 4º e 5º ano (direito), 4º e 5º ano (arquitetura, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica)



São Francisco Xavier



- Curso técnico: administração, informática

- Superior: a partir do 2º ano (pedagogia)