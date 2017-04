Prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidone assume a RMVale

Home

- 12:24

Redação

São José dos Campos

O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidone (PSDB), foi eleito na manhã desta segunda-feira (10) para ocupar o posto de presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMVale. O tucano foi alçado ao cargo por aclamação dos 19 chefes do Executivo que estavam presentes na reunião do grupo, realizada em São José dos Campos.

Ao lado de Guidone, na vice-presidência foi eleito o prefeito de Paraibuna Vitão (PSDB). Os dois serão responsáveis pelas ações de planejamento e desenvolvimento das 39 cidades que compõe a RMVale junto ao Governo do Estado.

Antes mesmo da confirmação do pleito dessa quinta-feira, o prefeito de Campos do Jordão já despontava como favorito para assumir a presidência. O bom relacionamento com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prestígio junto ao governo federal pesaram a seu favor.

Ele assume o lugar de Toninho Colucci (PPS), ex-prefeito de Ilhabela. O mandado é de um ano podendo ser estendido por mais 12 meses em uma eventual reeleição.