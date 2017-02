Prefeito das 'selfies', Felicio muda a comunicação do Paço

Home

- 12:32

Tucano aposta na conversa pelas redes sociais, enquanto Carlinhos Almeida (PT) usava o rádio para falar com a cidade



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Do Paço Municipal, uma equipe de comunicação monitora diariamente os passos do prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB). Embora conte com um time de assessores de imprensa, o tucano virou marqueteiro de si próprio.

Decide visitar obras de surpresa, grava selfies e conversa com seguidores de sua página no Facebook. Uma mudança radical no estilo de se comunicar com a cidade, em comparação com o antecessor, Carlinhos Almeida (PT), que apostava em três entrevistas semanais de rádio e era menos assíduo na internet (exceção feita à campanha).

A aposta de Felicio nas redes fica evidente nos 50 dias de governo. No período, foram 51 publicações (média de uma por dia), 30 vídeos postados e 217 fotos exibidas na linha do tempo.

Exposição. Só os vídeos gravados até esta sexta-feira somam 1h19m21s de exposição própria. Em 19 ocasiões, o tucano aparece sozinho. Em outras 11 oportunidades, divide a tela com algum secretário ou com o vice-prefeito, Ricardo Nakagawa (PMDB). A política de fazer anúncios pelo Facebook, sem a necessidade de intermediários, já provocou polêmicas.

O tucano comunicou o fim do contrato com a Orquestra Sinfônica e a punição a uma funcionária de UBS (Unidade Básica de Saúde) em seu canal. A opção por tratar assuntos sérios informalmente, em sua página, gerou desgaste no Paço.

Especialista em comunicação digital, Ednelson Prado afirma que os prefeitos não abandonaram o rádio, mas começaram a perceber que as redes sociais são uma importante ferramenta de diálogo com a população. Sem necessidade de um jornalista como intermediário.

“Antes, os prefeitos achavam que a rede social era depósito de conteúdo. Só a postagem não promove interação. O cidadão agora tem chance de dialogar. E os prefeitos estão começando a entender isso”, afirmou o diretor da Vincere Comunicação. “Vejo que o Felicio está trabalhando e fazendo os vídeos por conta própria. No caso do João Dória [prefeito de São Paulo, do PSDB], é tudo planejado. Não é só na emoção. Tem objetivo a ser alcançado.”

Para governo, Facebook dá mais agilidade

O governo Felicio Ramuth, em nota, disse que a ferramenta é moderna, ágil e de fácil interatividade. Esses requisitos estariam dentro dos eixos da gestão: simplificar, inovar, compartilhar recursos e fazer uma gestão transparente. “Com o Facebook, ele simplifica o contato com a população, checa as informações que lhe são passadas e interage com as pessoas”, disse.

“Outra inovação são as ‘live’ onde, em tempo real, ele pode dar notícias que interessam para a cidade”, pontuou. Todo o trabalho nas redes sociais ainda se encaixariam na proposta de gestão aberta. “Essas ações reforçam o compromisso assumido por ele de fazer o seu governo de forma transparente”, afirmou.

A prefeitura disse que as publicações do prefeito são no Facebook particular e não são medidas pela equipe de comunicação da administração.