Preço do material escolar varia até 2.328% na região

- 11:12

Levantamento do Nupes mostra a diferença no preço de produtos escolares para as compras de 2017

Caíque Toledo

São José dos Campos

Na hora de comprar o material escolar, o consumidor do Vale do Paraíba pode encontrar uma variação de até 2.328,57% no preço dos produtos. Um levantamento feito pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) em lojas especializadas de São José dos Campos e Taubaté mostrou a diferença no valor dos materiais.

De acordo com a pesquisa, há uma diferença de 136,47% no valor do kit básico em diferentes lojas. No pacote com caderno capa dura 96 folhas, lápis, lápis de cor 12 unidades, canetas hidrocor 12 unidades, borracha, cola 40g, tesoura 13cm, régua 30cm, apontador, giz de cera 12 cores, papel sulfite 100 folhas e mochila, o menor preço encontrado foi de R$ 128,53. O maior, R$ 303,93.

A variação mais gritante é a do apontador. O levantamento aponta o menor preço por R$ 0,35, mas também encontrou o produto por R$ 8,50 -- uma diferença de 2.328,57%. A pesquisa afirma que a qualidade e a diferença do produto são as principais razões apontadas. "Entrou na pesquisa apontador com depósito (mais caro) e sem depósito (mais barato). Cabe destacar, ainda, os produtos importados e nacionais", diz o relatório.

Outras variações consideradas altas são, por exemplo, a cola (385% de diferença), o lápis de cor (365,87%), tesoura (353,13%), borracha (327,14%), caderno capa dura (300,5%) e ainda o giz de cera (311,37%). Os principais motivos para as discrepâncias são qualidade e a marca.

Órgão da Unitau (Universidade de Taubaté), o Nupes também apontou uma alta de 7,67% no preço médio total da cesta este ano: R$ 236,68, contra R$ 219,82. Os produtos foram pesquisados em cinco lojas especializadas em São José e cinco em Taubaté.

Pesquisa. Para ajudar os consumidores na hora de buscar o menor preço, o Nupes recomenda realizar pesquisa nos produtos, além de tentar usar material que sobrou do último ano e evitar fazer compras de última hora.

Outra dica é evitar levar crianças na hora da compra, já que os pequenos tem tendência em escolher produtos estampados, normalmente mais caros. Eles podem ser substituídos por adesivos.