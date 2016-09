Prazo de Ortiz fica mais exíguo

Home

Partes envolvidas em ação para barrar pedido de candidatura terão até essa quarta-feira para se manifestarem; prazo para troca termina dia 12

A Justiça Eleitoral concedeu prazo até essa quarta-feira, dia 7, para que as partes se manifestem em relação aos pedidos para barrar a candidatura à reeleição do prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB).

O pedido de registro de candidatura do tucano recebeu três ações de impugnação: uma do Ministério Público Eleitoral, uma do PSOL e outra do jornalista Irani Lima. Em todas elas, o argumento é o mesmo -- por ter sido condenado por abuso de poder econômico e político na eleição de 2012 e ter sido declarado inelegível por oito anos, o tucano não poderia ser candidato.

Até amanhã, o MP poderá se manifestar a respeito das demais ações de impugnação, e as demais partes também poderão se manifestar. Ortiz já se manifestou no processo, insistindo na liberação de sua candidatura.

Relógio. O ritmo de análise da Justiça Eleitoral difere do esperado inicialmente pela equipe de Ortiz Junior. Assessores mais próximos do tucano acreditam que a Justiça Eleitoral de Taubaté irá negar o pedido de registro de candidatura, e apostam em recursos ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para reverterem a situação.

No entanto, como o prazo para substituição do candidato termina no dia 12, próxima segunda-feira, não haveria um tempo hábil para buscar eventual decisão favorável. Sem essa perspectiva, Ortiz fica sem argumentos para negociar com os partidos aliados e a própria cúpula estadual do PSDB, que pressionam em busca da substituição imediata.

O prazo inicial dado pelo PSDB para a troca foi o dia 2 de setembro, sexta-feira passada. Após Ortiz afirmar que poderia haver novidade até hoje, o partido resolveu esperar mais. A decisão, porém, foi baseada em ‘boatos’ de um novo julgamento, não confirmados.