Prass aprova jatinho para Jesus jogar Choque-Rei

19:51

Gazeta Press

São Paulo

Líder do Palmeiras mesmo sem poder atuar, Fernando Prass trata o clássico contra o São Paulo como fundamental para as pretensões do clube alviverde na sequência do Campeonato Brasileiro. Por isso, o goleiro, que se recupera de uma cirurgia no cotovelo direito, pede respeito ao adversário e descarta favoritismo no confronto, apesar da crise vivida pelo Tricolor nas últimas semanas.



“(É um jogo) muito perigoso, porque clássico não tem favorito e, de repente, o jogador é suscetível a essas coisas e acaba acreditando que o time dele é muito superior. Tem que ter muito respeito pelo São Paulo”, alertou o camisa 1 palmeirense, em entrevista ao canal Sportv.



“Se o São Paulo ganhar, a coisa pode virar. O São Paulo ganhar uma partida em que não era favorito faz o time deles crescer e nos deixa numa situação ruim, com jogo fora contra o Grêmio, depois Flamengo, Corinthians fora. Então, é um jogo que pode ser chave”, acrescentou, ressaltando, também, a importância do jogo contra o Grêmio, que acontece na sequência do Choque-Rei.



“Tem que ficar esperto nessas duas rodadas porque muitas coisas vão ser definidas. A gente vencendo, abrimos dez pontos para o Santos, que tem o jogo contra o Internacional. É um jogo importantíssimo pra essa parte da tabela”, destacou o atleta de 38 anos.



Questionado sobre a possibilidade de Gabriel Jesus embarcar no jatinho particular do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e enfrentar o São Paulo apenas um dia depois de defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, Fernando Prass aprovou a ideia.



“Eu acho que o Palmeiras tomou uma precaução. Na teoria, (Gabriel Jesus) vai ser titular na Seleção. Tem treinador, fisiologista, médico pra dar essa assistência. O Palmeiras está se cercando pra não ser surpreendido”, concluiu. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 43 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado.