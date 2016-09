Poupatempo utilizará robôs na conscientização contra o câncer

Home

Bruna Soares

São José dos Campos



Buscando conscientizar o público sobre o câncer de colo de útero e a saúde da mulher, o Poupatempo de São José está participando, até sexta-feira (23), da campanha #ForçaAmiga.



Por meio de robôs interativos da campanha, os usuários do Poupatempo encontrarão robôs que compartilham mensagens de conscientização sobre a doença, desde sua fase inicial até a fase metastática. A ação também estará nas unidades de Guarulhos, Ribeirão Preto, Campinas e São Bernardo do Campo.



Números. O câncer de colo do útero é o terceiro mais comum entre as brasileiras. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), serão 16.340 novos casos em 20161, um aumento de 4,8% na incidência (15.590 registrados em 2015). Estima-se ainda que mais de 5 mil mulheres morrem por ano em decorrência da doença, o que totaliza uma morte a cada 90 minutos.



O movimento é idealizado pela Roche, com parceria das seguintes entidades: Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos - EVA, a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genitário Inferior e Colposcopia (ABPTGIC), a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), o Instituto Oncoguia, o Instituto Lado a Lado pela Vida e o Movimento Todos Juntos Contra o Câncer.