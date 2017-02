Poupatempo de Taubaté cria sistema de coleta digital para documentos

Home

- 16:52

Daniela Santos

Taubaté



A partir desta terça-feira (7), a unidade do Poupatempo de Taubaté terá um novo sistema, o de coletas biométricas dos cidadãos para a retirada de documentos de identidade.



Com o novo método, não será mais preciso fotos 3x4. O novo sistema está previsto para valer em todas as unidades do estado ainda neste mês.



A assinatura, foto do documento e as impressões digitais, que não sujam mais os dedos de tinta, serão todas digitalizadas. Não haverá custo a adicional.



A unidade de Taubaté fica localizada na avenida Bandeirantes, 808 - Jardim Maria Augusta, no Complexo Comercial Shibata. O horário de funcionamento vai das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h no sábado.