Poupatempo de São José comemora 18 anos com 23 milhões de atendimentos

12:29

Redação

São José dos Campos

Comemorando 18 de serviços prestados, nesta quinta-feira, no Vale do Paraíba, o Poupatempo de São José dos Campos atendeu mais de 1 milhão de cidadãos, uma média de 90 mil por mês, mais de 4 mil ao dia. Desde 1998, são 23,8 milhões de atendimentos.



Entre os órgãos mais procurados estão o Detran SP, que contabiliza 4,6 milhões documentos emitidos, como CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e licenciamento de veículos; o IIRGD (Instituto de Identificação), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 2,4 milhões de solicitações e a Secretaria da Fazenda, para serviços financeiros e tributários, com 2 milhões de atendimentos.



Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2015, a unidade foi aprovada por 100% dos usuários.