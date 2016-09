Postulantes preparam a artilharia para reta final em São José

Home

A duas semanas da eleição, concorrentes redefinem as estratégias e já se preparam para o vale-tudo



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Com duas semanas até a eleição, a artilharia dos três principais concorrentes à Prefeitura de São José dos Campos já está posicionada. A pesquisa Ibope, divulgada na última quinta-feira, vai ajudar cada candidato a definir a melhor estratégia para a reta final da campanha.

O levantamento colocou Felício Ramuth (PSDB) à frente com 35%, seguido por Carlinhos Almeida com 23% e por Shakespeare Carvalho (PRB), com 21%.

Realizar grandes eventos, mobilizar a militância e treinar para os debates são táticas já declaradas.

Mas, nos bastidores, há quem prepare vídeos, áudios ou fotos em atitude suspeita para desgastar o adversário nas urnas em 2 de outubro. Um vale-tudo nas ruas, na televisão e, principalmente, nas redes sociais.

À frente no levantamento, Felício Ramuth (PSDB) faz questão de evitar o clima de “já ganhou”. Além de cobrar empenho dos aliados na reta final, alerta para possíveis boatos lançados por rivais. “Nas últimas semanas, já recebemos correntes pelo WhatsApp com informações inverídicas a meu respeito. Isso deve aumentar nos próximos dias”, disse.

“Mas nossa equipe está preparada para rebater os boatos, principalmente os anônimos. Agora, se eu ficar respondendo no mesmo nível, só aumenta a repercussão”, completou o postulante do PSDB.

Alerta. O prefeito Carlinhos Almeida, segundo lugar no Ibope, afirma que o momento é de ampliar o diálogo com os eleitores nas ruas da cidade, mostrando as realizações de seu governo, especialmente em bairros da periferia.

Ao mesmo tempo, pontua que uma possível voltas dos tucanos a São José provocaria um “retrocesso” nas conquistas do município. “Essa pesquisa mostra que a gente precisa ir para rua e conversar com as pessoas”, disse o petista após ser informado do resultado do levantamento.

A coordenadora regional do PT, Rose Gaspar, destaca ainda que a experiência de Carlinhos será fundamental neste momento decisivo. “Cada cidade tem uma estratégia diferente, definida com base em suas características e sua história. O Carlinhos já foi vereador, deputado e prefeito. Portanto, ninguém melhor para saber o que fazer”, disse.

Shake aposta em programas e caminhada

Em quadro de empate técnico com Carlinhos Almeida, Shakespeare Carvalho (PRB) ambiciona ser um terceiro elemento forte na disputa, com força suficiente para quebrar a polarização PSDB x PT e garantir vaga no segundo turno.

Apenas dois pontos atrás do prefeito, ele continuará investindo em programas de televisão e nas ações em bairros onde Carlinhos Almeida tem melhor adesão do eleitorado. A ideia é reforçar a imagem de competência e firmeza.

Diálogo. Correr bairros da periferia e acordar mais cedo faz parte do ‘script final’. Na sexta-feira, dia seguinte à divulgação da pesquisa Ibope, Shakespeare já levantou cedo para ir ao Ceagesp e à zona sul de São José. “Estamos desde as 5h em pé. Também vamos andar e conversar com comerciantes na zona sul”, disse.

O primeiro turno da eleição municipal acontece em 2 de outubro. Caso haja necessidade de segundo turno, os eleitores precisarão voltar às urnas em 30 de outubro.