Posto Ipiranga será o fornecedor para a frota de São José

São José dos Campos

O governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) assinou, a três dias para o fim do mandato, um contrato de R$ 16,2 milhões com a empresa Ipiranga Produtos de Petróleo para fornecimento de combustível da frota.

O valor global do edital era R$ 16,5 milhões. A Petrobras era a responsável pelo serviço até o fim de 2016. Serão comprados até 2,1 milhões de litros de gasolina, 2,7 milhões de litros de óleo diesel, além de 540 mil litros de etanol.

Edital. Foi a segunda tentativa de compra de combustível nos último dias do governo Carlinhos Almeida. Em novembro do ano passado, a administração lançou edital no valor de R$ 17,3 milhões. Conforme revelou O VALE, o documento apresentava valores acima dos oferecidos em postos de São José dos Campos: gasolina a R$ 3,55, álcool a R$ 2,79 e óleo diesel a R$ 3,02.

Após a publicação da reportagem, o governo suspendeu o edital e relançou outro com preços reduzidos: a gasolina a R$ 3,37, o álcool a R$ 2,65 e o óleo diesel a R$ 2,88. O posto de combustível da prefeitura abastece 830 veículos da frota oficial.