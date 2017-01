'Possante Novo' da Veibras chega ao terceiro ano

Home

- 10:40

Redação

São José dos Campos



Você tem uma paixão especial pelo seu Chevette, por aquele seu ‘Opalão’, pelo seu Monza Hatch, pela sua Veraneio, entre outros? Já pensou em reformar o veículo e deixá-lo como se fosse um carro zero quilômetro?



Pois isso pode se tornar uma agradável realidade. A Concessionária Veibras em São José dos Campos promove, pelo terceiro ano consecutivo, o já consolidado concurso cultural Possante Novo, que celebra a paixão pelo carro antigo e realiza a reforma de um Clássico Chevrolet. Segundo a empresa da cidade, o projeto de restauro de carros antigos triplicou de tamanho de uma edição para a outra em audiência na internet e prevê novo crescimento agora em 2017.



No primeiro ano, foi reformado um raro Chevette ano 1977, pertencente a uma senhora, dona Araci, apaixonada por carros da Chevrolet, e, no segundo, um Opala modelo SS 1974, de Janilton Augusto, um rapaz que começou a vida ajudando o pai como feirante.

Para esse ano, a terceira edição do projeto já está com suas pré-inscrições abertas para os proprietários de veículos da marca Chevrolet interessados em participar.



Cadastro. Para fazer a pré-inscrição na promoção, basta acessar a ficha de inscrição e o regulamento no site (www.possantenovo.com.br).



A partir daí, serão chamados para o evento de vistoria, em que é preciso levar o carro até a Veibras, apresentar seu documento e um vídeo que conte a história de seu proprietário aquele carro e o porquê merece receber essa reforma.



Segundo a concessionária, o principal objetivo do projeto é manter viva a história da indústria e a paixão dos proprietários pelos carros antigos.



“As inscrições já estão abertas. Buscamos pessoas apaixonadas pelo seu Chevrolet antigo e damos uma força para que possam rodar com ele novinho de novo. A Veibras acredita nessa paixão, nas histórias com o automóvel e reformará o próximo Possante Novo”, declara Rafael Davoli, diretor de Marketing da Veibras e responsável pelo Possante Novo, através da assessoria de imprensa.



Júri. Com a definição dos finalistas por um júri especializado, é a aberta a votação online e presencial, com a exposição dos carros no Centervale Shopping, para a definição do ganhador. A partir daí, todo o processo de reforma é acompanhado até o momento da entrega.



Outras informações sobre o projeto, no facebook da veibras (www.facebook.com/veibraschevrolet), no instagram @possantenovo ou também pelo e-mail marketing@veibras. com.br.