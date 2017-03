Portugal extradita brasileiro condenado por matar ex-namorada em Minas Gerais

Home

- 10:30

Agência Brasil

Brasília



A Polícia Federal (PF) informou hoje (17) que Portugal extraditou para o Brasil o foragido Ricardo Leonel Lima, condenado a 20 anos de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado de sua ex-namorada em dezembro de 2003. Ele utilizava nome e documentos falsos e era procurado pela Interpol. Descoberto em setembro do ano passado, o brasileiro foi preso por policiais portugueses.



O crime ocorreu em Diamantina (MG) e na época gerou grande comoção na cidade. A ex-namorada de Ricardo, de 21 anos, era estudante universitária e foi vítima de golpes de faca nas dependência de sua faculdade. De acordo com a PF, o homicídio ocorreu porque o autor do crime não se conformou com o fim do relacionamento.



Ricardo tinha na época 23 anos e foi preso preventivamente. Posteriormente ele foi solto, valendo-se do benefício concedido pela Justiça para aguardar em liberdade o trâmite do processo. Em 2007, ele fugiu do país. Dois anos depois, ele foi condenado e passou a integrar a lista de foragidos internacionais procurados pela Interpol.



Em Portugal, Ricardo morava na cidade de Queluz, onde trabalhava como operário de uma indústria açucareira. Atualmente com 36 anos, ele vivia com uma esposa brasileira e uma filha nascida no país europeu.



Segundo a PF, o preso chegou ontem (16) ao Brasil. Ele será encaminhado ainda hoje (17) ao Presídio Regional de Diamantina, onde permanecerá à disposição da Justiça.