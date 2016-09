Por vaga no G4, Renato não pensa em empate contra o Inter

Home

- 19:53

Gazeta Press

Santos

O Santos está em quinto no Campeonato Brasileiro de 2016. Para quem não acompanha o clube de perto, a colocação pode parecer boa. Porém, após ficar na liderança por uma rodada, ao empatar com o Flamengo em 0 a 0, no dia 3 de agosto, o Alvinegro Praiano tinha tudo para se manter no G4. Mas os comandados de Dorival Júnior sucumbiram, ao perderem para América-MG, Coritiba e Figueirense, respectivamente. Para compensar estes tropeços, o volante Renato não quer saber de empatar contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 21h, no Beira-Rio.



“A gente vai em busca da vitória. Se não somarmos pontos, ficaremos cada vez mais distantes. No ano passado, tivemos que fazer um campeonato de recuperação. Em três jogos que não somamos pontos, nós saímos do G4. Sempre que não conseguimos o resultado em casa, buscamos no jogo seguinte para compensar. Procuramos vencer o próximo, mas a dificuldade vai ser grande”, afirmou o camisa 8 do Peixe.



Para o duelo contra o Colorado, o experiente volante não terá seu principal companheiro de setor. Thiago Maia, suspenso com o terceiro cartão amarelo, não viaja para Porto Alegre. Para o seu lugar, Dorival Júnior vem testando Léo Cittadini durante os treinos.



“Venho jogando há mais tempo com o Thiago, acho que isso facilita. Mas independente de quem jogar, procuramos manter o mesmo nível da equipe, cada um com sua característica”, completou.



O técnico Dorival Júnior fechou o treino desta terça-feira e não revelou o time que entra em campo diante do Inter, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Jonathan Copete, com um incômodo muscular coxa, segue como dúvida. Ele voltou a correr no gramado do CT Rei Pelé, mas ainda não está confirmado para a partida contra o Internacional.



Os titulares que encaram o Colorado devem ser Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima (Jean Mota); Vitor Bueno, Copete (Vecchio) e Ricardo Oliveira.