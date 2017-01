Por tráfico, adolescente é apreendido e jovem é preso em Caraguá

Home

- 09:25

Daniela Santos

São José dos Campos



Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (2) no bairro Benfica, em Caraguatatuba.



De acordo com a Polícia Militar, durante uma operação que visa inibir o tráfico na região, os PMs abordaram os suspeitos em uma escadaria da rua Antonio Matias dos Reis Filho, conhecido por ser ponto de vendas de entorpecentes.



Após uma busca pessoal, foi encontrada uma mochila com um tijolo de maconha, mais 13 frações da mesma droga, 102 pedras de crack, 167 eppendorf de cocaína, um caderno com toda a contabilidade do tráfico e R$ 954 em espécie.



Já com o adolescente foi localizada uma fração de maconha e R$ 50 em espécie. Ao ser questionado, ele comunicou que era olheiro e responsável por avisar os traficantes da aproximação de viaturas policiais.



O caso foi registrado na delegacia e o adolescente foi encaminhado à Fundação Casa.