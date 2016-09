Polícia procura assassinos de Guarda Municipal em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Polícia Civil busca criminosos envolvidos no assassinato do guarda civil municipal Ricardo da Silva Camargo na madrugada desta quinta-feira (8), na zona norte de São José dos Campos.



De acordo com o Sindiserv (Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos), o guarda trabalhava como vigia no Parque da Cidade e realizava uma ronda pelo local juntamente com um outro colega de profissão e, ao perceberem que um grupo de criminosos havia invadido a sede da guarda, teria iniciado uma troca de tiros.



A vítima teria tentado se esconder atrás de um veículo, mas ainda assim chegou a ser atingido por ao menos três disparos. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto Socorro da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era guarda municipal há 16 anos.