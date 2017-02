Polícia prende o comandante do tráfico da zona leste de São José

Home

- 17:06

Caíque Toledo

São José dos Campos

A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu nesta sexta-feira (24) mais um dos nomes da lista dos mais procurados. Procurado por homicídio e um dos comandantes do tráfico na zona leste da cidade, Jackson Fonseca Ribeiro, conhecido como 'Jakão', foi preso em uma chácara em Jacareí.



De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), ele é um dos homens mais perigosos do Estado, segundo o setor de inteligência. Ele tinha mandados de prisão por homicídio, explosão de caixas eletrônicos e tráfico.



Capturado em uma chácara de luxo de Jacareí, ele estava com porções de cocaína, material para embalagem e balança de precisão. Ele é suspeito de matar um homem em maio do ano passado, no distrito de Eugênio de Melo, em um dos 'fluxos' do funk.



Procurados. Da lista dos dez mais procurados pela Polícia Civil de São José, agora, sete já foram capturados. Jakão era o quarto da lista.



O mais procurado continua sendo Lucas de Lima Pinto, principal suspeito de ter assassinado e ateado fogo na corretora de ímoveis Valéria Castro em fevereiro de 2015. Além dele, ainda estão sendo procurados Erick Luiz Martini, suspeito de atirar na cabeça de um segurança de loja da avenida Cassiopéia, na zona sul; e Andre Rodolfo Ribeiro Duarte, conhecido como 'Codorninha', que é suspeito de matar Juan Ribeiro Marques, de 24 anos.