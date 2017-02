Polícia prende mais de 10 mil suspeitos em um ano em toda a RMVale

Home

- 17:30

Relatório de produtividade da corporação mostra números de 2016; prisões representam 20 CDP's lotados



Caíque Toledo

São José dos Campos

De acordo com um relatório apresentado pela Polícia Militar sobre a produtividade em 2016, em toda a região foram mais 2,7 milhões de atendimentos feitos no telefone 190, e, destes, quase 400 mil exigiram deslocamentos.



O levantamento afirma que 10.732 pessoas foram presas na RMVale em 2016 e outros 1.940 adolescentes foram apreendidos. Quase 1.200 armas de fogo foram apreendidas e foram mais de 3.000 prisões em flagrante por tráfico. “Os números denotam o alto nível da qualidade do serviço prestado pela PM na RMVale, o que é motivo de orgulho para nós. De qualquer forma, continuamos trabalhando firmemente para aprimorar cada vez mais a qualidade de nossos serviços”, afirmou o comando da PM, em nota.



Em todo o estado de São Paulo, a Polícia Militar prendeu 204.827 pessoas e apreendeu 26.877 menores infratores em 2016. Foram mais de 400 mil inquéritos policiais em todo o ano passado.

Polícia ‘prende 20 CDPs’ lotados

As forças de segurança pública da RMVale, a região recordista de homicídios em São Paulo, prenderam 10.732 suspeitos em 2016. O número supera a capacidade total do sistema prisional do Vale do Paraíba, composto por 12 unidades (são 10.490 vagas e o total atual é de 16.320 presos).

Os policiais civis e militares prenderam 7.249 pessoas em flagrante e 3.483 por mandado no Vale -- o número é o equivalente a 20 vezes a capacidade original do CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos (525 presos), por exemplo. Esse índice também representa mais de 12 vezes a capacidade do CDP de Taubaté -- é de 844 detentos.

Dados oficiais apontam que a RMVale fechou 2016 com 454 assassinatos, disparada a taxa mais alta em todo o interior paulista em números absolutos. Entre janeiro e dezembro, o Vale acumulou 428 homicídios e 26 latrocínios.