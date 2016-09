Polícia prende homem com duas TVs furtadas

Home

16:40

Redação

São José dos Campos

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira com duas televisões roubadas no bairro Jardim das Industrias em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 9h, quando policiais militares realizavam patrulhamento no bairro e avistaram o portão de uma casa na rua dos girassóis aberto.

Dentro da residência estava um homem em atitude suspeita um homem com pose de duas televisões. O suspeito já responde na justiça pelos crimes de receptação dolosa e ameaça. A ocorrência foi apresentada no 8º DP de São José.

Na delegacia o dono do imóvel reconheceu as duas televisões como sendo de sua propriedade.