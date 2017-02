Polícia prende em média 20 CDPs lotados por ano na RMVale

Home

- 10:32

Número de suspeitos capturados pelas forças de segurança pública no Vale do Paraíba em 2016 seria capaz de lotar 20 unidades como o CDP de S. José dos Campos (525 presos). Índices criminais, porém, tiveram alta

Redação

São José dos Campos

As forças de segurança pública da RMVale, a região recordista de homicídios em São Paulo, prenderam 10.732 suspeitos em 2016 -- o número supera a capacidade total do sistema prisional do Vale do Paraíba, composto por 12 unidades (são 10.490 vagas e o total de 16.320 presos).

Os policiais civis e militares prenderam 7.249 pessoas em flagrante e 3.483 por mandado no Vale -- o número é o equivalente a 20 vezes a capacidade original do CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos (525 presos), por exemplo. Esse índice também representa mais de 12 vezes a capacidade do CDP de Taubaté -- é de 844 detentos.

Em média, são 30 prisões a cada 24 horas na região. “Por mais que o presídio esteja lotado, não é problema da polícia, ela tem que prender. E isso está sendo feito”, afirmou o especialista José Vicente da Silva Filho, coronel da reserva e ex-secretário nacional de segurança pública.

Na comparação com 2015, a região teve aumento no índice de prisões em flagrante (foi de 7.161 para 7.249 suspeitos presos) e queda nas prisões devido ao cumprimento de mandados (de 3.651 para 3.651). No acumulado, aconteceu a leve diminuição de 0,7% (foi de 10.812 para 10.732 prisões), na comparação com 2015.

Além dessas milhares de prisões, a polícia também apreendeu 1.940 infratores -- o número seria capaz de lotar cerca de 35 unidades da Fundação Casa (Centro de Atendimento Sócio-educativo), que tem a capacidade média para 56 adolescentes em seus novos modelos. “A polícia está fazendo a sua parte, trabalhando forte, e tem aumentado sua produtividade até porque a demanda tem aumentado”, disse a comandante da Polícia Militar no Vale, coronel Eliane Nikoluk.

Mapa. São José foi a recordista: em 2016, a polícia prendeu 2.471 suspeitos e ainda apreendeu 765 adolescentes. Taubaté foi a segunda colocada, com 1.138 prisões e mais 78 infratores. Jacareí, por sua vez, teve 1.041 prisões e o total de 246 adolescentes apreendidos no ano passado.

As três cidades estão no top 10 da violência no interior, ocupando o 2º, 4º e 6º lugar, juntamente com Pindamonhangaba e Lorena (9º e 10º). Em 2016, a região registrou o maior número de homicídios em 12 anos.

Índices criminais têm alta em toda a região

Dados oficiais apontam que a RMVale fechou 2016 com 454 assassinatos, disparada a taxa mais alta em todo o interior paulista em números absolutos. Proporcionalmente, na relação de homicídio por cada 100 mil habitantes, a violência na região bate a taxa da capital e Grande São Paulo: são 17,64 vítimas por 100 mil habitantes no região, contra 7,78 e 8,99 na capital e Grande São Paulo.

Entre janeiro e dezembro, o Vale acumulou 428 homicídios -- 10,3% mais do que em 2015 (388 vítimas) -- e 26 latrocínios (os roubos seguidos de morte) -- 52,94% a mais que no ano anterior (em 2015 foram 17). No Estado o índice de homicídio caiu 7,29% em 2016.

“Não é porque a polícia prende bastante que os índices vão cair, qualquer manual de criminologia diz que esse fenômeno é resultado de vários fatores”, declarou José Henrique de Paula Ramos, o novo delegado seccional de São José.