Polícia inicia operação de segurança em áreas de bancos e caixas

Home

- 20:44

Redação

São José dos Campos



Com inicio nesta sexta-feira, a Polícia Militar promove a Operação Saque Seguro, em áreas de concentração de bancos e caixas lotéricas nos 39 municípios da RMVale.



De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da operação é prevenir principalmente a ocorrência de roubos, furtos e estelionatos contra as pessoas que sacarão recursos das contas inativas do FGTS.



A operação será mantida até o a próxima terça-feira, dia 14 de julho deste ano, último dia para a realização do saque. Também serão realizadas ações de educação da população para a adoção de comportamentos seguros.



Roubos. Na região houve queda de 0,32% nos índices de roubo em relação ao mês de janeiro do ano anterior, com 930 casos em 2017 e 933 em 2016. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.