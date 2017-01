Polícia inicia megaoperação contra o crime na RMVale

Home

- 14:54

Redação

São José dos Campos

Em contra-ataque ao avanço do crime, a Polícia Militar deflagrou nesta sexta-feira a ‘Operação Mão de Ferro’ em toda a RMVale, área com os maiores índices de violência do estado de São Paulo.

A ação tem como objetivo a prevenção a assaltos, homicídios, além de roubo e furto de veículos e também outros delitos. Estão sendo realizadas abordagens de pessoas e veículos, com foco na localização de drogas, armas, foragidos e objetos ilícitos.

De acordo com a PM, esse reforço na vigilância não vai se restringir a uma data, será realizado continuamente. “Não está restrita a esta data, dia 27, tendo continuidade através do levantamento de informações estatísticas e criminais para o direcionamento das ações preventivas da PM”, diz trecho de nota enviada pelo comando da corporação.

Também está sendo realizada uma operação conjunta entre a PM, policiais rodoviários e também as equipes de fiscalização de postura municipais, que atua em questões de reordenamento urbano.

Estão sendo empregados diversos programas de policiamento, como a Força Tática, motocicletas, base comunitária móvel, além do reforço no efetivo de rua, com o suplemento do pessoal que atua em funções administrativas.