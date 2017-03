Polícia Federal pede prisão de alemão que vive no aeroporto de Guarulhos

Home

- 17:48

Da Agência Brasil

A Polícia Federal pediu hoje (24) à Justiça Federal a prisão do turista alemão Stephan Brode, de 44 anos, que vive no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) há mais de três meses. A PF pretende iniciar o processo de deportação do turista após a sua detenção.

O visto de turista do alemão venceu na última semana. Brode permanece no terminal 2 do aeroporto, próximo ao bloco E. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do aeroporto agredindo mulheres várias vezes. Nenhuma das vítimas prestou queixa à polícia ou fez exame de corpo de delito.

Em uma das imagens, Brode agride com um tapa na nuca uma mulher que havia acabado de entrar no aeroporto. Um homem que a acompanhava também é ameaçado. Em outro flagrante, Brode se dirige a uma mulher que mexia no celular e a agride com dois tapas.

Hoje, funcionários do Consulado Alemão em São Paulo levaram Brode para ser examinado por uma equipe médica para averiguar sua saúde mental. O exame foi feito nas instalações da delegacia de Polícia Civil do aeroporto. Segundo a polícia, o consulado pretende embarcar Brode no próximo domingo para a Alemanha.

Brode chegou a Guarulhos vindo do Marrocos e deveria ter pego uma conexão com destino a Nova York, de onde voltaria a Alemanha. No entanto, ele perdeu a conexão e, sem dinheiro para pagar a multa, passou a viver no saguão do aeroporto.

De acordo com a Polícia Civil, como nenhum boletim de ocorrência foi feito sobre as agressões praticadas pelo alemão, ainda não foi aberta investigação. A concessionária que administra o aeroporto, a GRU Airport, informou que não tem poder de polícia para prender o alemão, mas que está monitorando sua movimentação pelo circuito de câmeras.

O Consulado Alemão informou está cooperando com as autoridades e oferecendo apoio consular.