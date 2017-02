Polícia faz cerco ao tráfico durante a folia na RMVale

Home

Operações envolvendo policiais civis e militares têm as drogas como principais alvos neste Carnaval



Danilo Alvim

Vilão da criminalidade, o tráfico de drogas é o principal desafio da polícia na segurança do Carnaval deste ano nas cidades da RMVale.

De acordo com a direção da Polícia Civil, durante os dias de folia as equipes serão direcionadas para ações preventivas especializadas, principalmente na repressão ao tráfico de drogas.

Todo o efetivo necessário nos plantões e grupos especializados serão destinados para a realização das prisões em flagrante nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Para reforçar a segurança, 431 policiais militares de São Paulo já estão no Litoral Norte para as operações de carnaval.

Em São José dos Campos, a Polícia Militar informou que todo o efetivo administrativo e operacional está escalado para atuar no carnaval. Nesta terça-feira, a Polícia Militar realizou uma ação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na área do 1º batalhão em São José, com o objetivo de combater o roubo de carga e o tráfico de drogas.

A operação já integra as ações policiais preventivas dos festejos carnavalescos. A ação na rodovia Presidente Dutra estava prevista para às 22 horas desta terça-feira na altura do Bairro Limoeiro.

Droga. A região do Vale, que é cortada pela Via Dutra, é tida como principal corredor para escoamento de drogas e armas entre criminosos das duas maiores cidades do Brasil -- São Paulo e Rio de Janeiro.

“Tem que haver a conscientização da população para evitar o consumo de entorpecentes. O tráfico é o grande vilão da criminalidade, porque traz consigo uma série de outros crimes. O indivíduo vai procurar roubar para comprar droga na biqueira, por exemplo”, afirmou o coordenador do Disque-Denúncia de São Paulo, Mário Vendrell Royo.