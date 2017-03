Polícia descobre 'Fábrica de Drogas' e causa prejuízo ao tráfico na zona sul

Home

- 09:55

Danilo Alvim

São José dos Campos



Com prejuízo ao tráfico, três criminosos que mantinham uma casa para embalar drogas, foram presos no final da tarde de ontem, na zona sul de São José dos Campos.



Após denúncias de moradores, policiais militares da Rocam foram informados de que haveria uma casa na rua Ana Maria Dias com movimentação intensa de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, onde estariam armazenando entorpecentes no local.



Quando chegaram na residência, por volta de 18h, os policiais abordaram proprietário M.L.B. de 43 anos, em frente ao local. Ao ser questionado, ele confessou à equipe policial que armazenava e preparava droga para vender no bairro.



Além disso, afirmou que outros dois indivíduos também se encontravam no mesmo ambiente. No interior da residência a dupla foi localizada. São eles, A.N.T., de 24 anos e M.D.S.O. de 18 anos, flagrados no momento em que preparavam as drogas para vender nas ruas.



De acordo com a PM, foram encontrados no local 23 tijolos de maconha, com peso aproximado de 1 kg cada um, 1.100 microtubos plásticos com cocaína, 473 porções prontas de maconha para a venda, 11 sacos com porções grandes de maconha, uma mochila com um tijolo de maconha picado, além de R$ 120,00 em dinheiro. Após pesagem, as drogas totalizaram cerca de 29 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína.



O trio teve voz de prisão decretada pelos crimes de associação e tráfico de drogas, após confessarem que recebiam dinheiro para 'trabalhar' a mando de um gerente do tráfico que não teve o nome revelado. Os criminosos foram conduzidos ao Plantão Sul, a fim de realizar a apreensão e o registro da ocorrência. Em menos de seis horas, quase meia tonelada de maconha foi apreendida na zona sul, a região mais violenta de São José dos Campos. Mais cedo, por volta de 13h, mais de 400 quilos de maconha foram apreendidos no bairro Campo dos Alemães.