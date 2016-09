Polícia Civil segue na busca por assassinos de Guarda Municipal em São José

Home

- 12:06

Daniela Santos

São José dos Campos



A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) continua na busca pelos assassinos do guarda civil municipal Ricardo da Silva Camargo, de 42 anos, na última semana, na zona norte de São José dos Campos.



Na última sexta-feira (9), policiais fizeram buscas nas regiões norte e próximo ao Banhado. Houve apreensões de suspeitos, mas não foi comprovado o envolvimento de nenhum deles no crime. A Polícia Civil segue com as investigações.



Crime. Ricardo Silva Camargo fazia a segurança noturna do Parque da Cidade, em Santana, juntamente com outro guarda. Quando perceberam que criminosos invadiram a sede da guarnição, iniciou uma troca de tiros. A vítima teria tentado se esconder atrás de um carro, mas foi alvejado por ao menos três tiros e não resistiu aos ferimentos e morreu.