Polícia Civil investiga assassinato de adolescente em São José

São José dos Campos



A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José dos Campos investiga as causas da morte de uma adolescente de 17 anos, encontrada sem vida na tarde deste domingo (16) em um córrego no bairro Pinheirinho dos Palmares, região sudeste de São José dos Campos.



A vítima foi encontrada com sinais de crueldade e diversos hematomas pelo corpo e com o rosto desfigurado após ser atingida por pedradas. Ninguém foi preso.



A Polícia Civil continua com as investigações, mas suspeita que o crime teria sido motivado por um acerto de contas. Não se sabe se a vítima tinha passagens na polícia.