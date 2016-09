PM e prefeitura fazem ofensiva para conter a invasão do 'fluxo'

Home

Força-tarefa faz reunião para discutir combate ao problema, com apoio do MP e do Conselho Tutelar



Danilo Alvim

São José dos Campos

Após a volta dos chamados ‘pancadões’, o poder público de São José convocou uma reunião de emergência para debater o combate aos fluxos do funk na cidade. O encontro aconteceu na tarde de hoje (6) no Paço Municipal e serviu para traçar novas estratégias de ações integradas imediatas e incisivas, entre órgãos de segurança do município, visando coibir a ocorrência dos fluxos.

Além da Polícia Militar e da Guarda Municipal, estiveram presentes os Titulares da Vara da Infância e Juventude, Promotoria da Infância e Juventude, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Sinhores (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares).

De acordo com a prefeitura, a constatação de irregularidades nos fluxos será combatida com rigor por parte dos órgãos competentes, autorizados a multar e autuar em caso de desrespeito à legislação.

A Polícia Militar informou que a origem dos problemas está no ordenamento do uso do espaço urbano e decidiu-se por uma atuação conjunta dos órgãos públicos. Além disso a PM confirmou uma reunião para quinta (8), às 15h com moradores e comerciantes da região.

Anchieta. Moradores e comerciantes da avenida Anchieta se reuniram ontem durante todo o dia em busca de providências. Os fluxos do funk na avenida, marcados pelo som alto e consumo de entorpecentes, chegam a atrair 1.000 pessoas nos finais de semana.

O comércio alega que está perdendo vendas com a queda do movimento dos bares, já que os clientes têm medo de assaltos e moradores não conseguem dormir bem.