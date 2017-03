PM apreende mais de 400 quilos de maconha na zona sul de São José

Home

Danilo Alvim

São José dos Campos



Após a morte de um dos principais líderes do tráfico de drogas, a Polícia Militar apreendeu 407 kg de maconha no início da tarde desta terça-feira, no bairro Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos. Os traficantes conseguiram fugir.



O flagrante foi realizado em patrulhamento de policiais militares pela rua Artur Pereira Dias, por volta de 13h, quando dois suspeitos foram identificados. Ao verem a aproximação da viatura policial, a dupla correu para dentro de uma residência, onde a maconha foi encontrada e embalada em tabletes. Em seguida, houve uma perseguição, porém os suspeitos conseguiram fugir.



Em sua página no facebook, o capitão Wagner, do 46º Batalhão da Polícia Militar parabenizou a equipe pela apreensão e disse que ‘acabou o reinado’ dos criminosos. "O crime não compensa. O bem vence o mal, sempre. Acabou o reinado. Que sirva de exemplo para os demais que se arriscam", publicou o capitão.



Líder do tráfico da zona sul, região mais violenta de São José, o traficante Lúcio Monteiro Cavalcante foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar no Anel Viário, região central da cidade, na noite desta segunda-feira (6).